Emerson Royal Milan e non solo: due le ALTERNATIVE al brasiliano del Tottenham. NOVITÀ

Emerson Royal Milan e non solo: due le ALTERNATIVE al brasiliano di proprietà del Tottenham. Tutte le NOVITÀ

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda anche i possibili colpi in entrata per quanto riguarda la fascia destra. Sono tre i nomi in lista.

Oltre a Emerson Royal del Tottenham, per il quale gli Spurs chiedono una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ci sono anche Matty Cash dell’Aston Villa e Tiago Santos del Lille nel mirino dei dirigenti rossoneri.