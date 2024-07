Emerson Royal Milan, TRATTATIVA al via: il Tottenham dice no a questa prima offerta. Le CIFRE

Emerson Royal Milan, TRATTATIVA al via: il Tottenham dice no a questa prima offerta per il brasiliano. Le CIFRE

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal, primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare la corsia di destra nel corso dell’estate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano in queste ultime ore il club rossonero avrebbe avanzato la prima offerta ufficiale: 15 i milioni di euro messi sul piatto dal Diavolo, rifiutati però dal Tottenham: gli Spurs partono da una cifra di 25 milioni per cedere il brasiliano. I rossoneri però non sono preoccupati: ci riproveranno forti dell’accordo già raggiunto col giocatore.