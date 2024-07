Emerson Royal Milan: l’affare non si SBLOCCA, cambia la STRATEGIA dei rossoneri

Non si sblocca la trattativa che può portare Emerson Royal al Milan. I rossoneri potrebbero cambiare strategia

Il Milan si concentra sul miglioramento della difesa. Per le corsie esterne piace Emerson Royal, con cui da tempo i rossoneri hanno trovato un accordo.

Come riportato da TMW manca però l’intesa con il Tottenham, vista la distanza tra la richiesta dei londinesi di 20 milioni di euro e l’offerta milanista ferma a 10. Non ci sono stati passi in avanti in questo senso: situazione al momento in stand by. Il Milan perciò potrebbe concentrarsi dunque su altri obiettivi.