Emerson Royal Milan: la CHIUSURA può slittare, il MOTIVO e la possibile data per l’affare

Emerson Royal è vicino ad essere il terzo colpo del Milan dopo Morata e Pavlovic. La chiusura dell’affare può slittare

Bisogna ancora aspettare. Emerson Royal è vicino ad essere il terzo colpo del Milan dopo Morata e Pavlovic. La chiusura dell’affare può slittare. La rivelazione di Sky Sport:

EMERSON ROYAL MILAN – «In procinto di arrivare, nel momento in cui si troverà l’intesa definitiva col Tottenham. Il nome piace ai dirigenti, può essere considerata un’opportunità di mercato per via del poco spazio avuto nella scorsa stagione. Balla un solo milione tra le richieste del Tottenham e la proposta del Milan, per questo la chiusura può slittare alla settimana prossima»