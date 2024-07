Emerson Royal Milan più vicini: il Tottenham ha abbassato le sue pretese. La possibile CIFRA con cui chiudere il colpo

Arrivano aggiornamenti molto importanti sul fronte Emerson Royal, il terzino che il calciomercato Milan ha scelto per rinforzare la propria corsia di destra rimasta orfana di Florenzi.

Come riportato dal Corriere dello Sport il Tottenham ha abbassato ancora le proprie pretese per quanto riguarda il cartellino del brasiliano, che ora potrebbe lasciare Londra per poco meno di 15 milioni di euro.