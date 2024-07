Emerson Royal Milan, si entra nella VOLATA FINALE! Stabilita la cifra dell’operazione, c’è la DEADLINE per la chiusura

Emerson Royal-Milan, si entra nella volata finale della trattativa col Tottenham: settimana prossima la chiusura dell’operazione

Matteo Moretto, sul proprio profilo di X, ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan è pronto ad affondare su Emerson Royal. Il brasiliano, priorità per il ruolo di terzino destro. La trattativa tra il club rossonero e il Tottenham può finalmente entrare nella sua fase finale nel corso della prossima settimana. Come raccontato inizialmente, la cifra definitiva dovrebbe essere leggermente inferiore ai 20 milioni di euro. Pronto un contratto di 5 anni per il ragazzo, che ha detto sì al Milan da diverso tempo e non vede l’ora di trasferirsi a Milano».