Emerson Royal Milan, Teotino è dubbioso: «Se ne potrebbe anche fare a meno». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Teotino ha parlato a SkySport per analizzare la possibile trattativa tra il calciomercato Milan ed Emerson Royal mostrandosi dubbioso sul terzino. Il Milan ha già il sì del calciatore mentre sta cercando l’accordo col Tottenham ma c’è ottimismo per la chiusura dell’affare così come per Pavlovic con i prossimi giorni che saranno decisivi.

PAROLE – «Di Emerson Royal se ne potrebbe anche fare a meno, senza doversene volere».