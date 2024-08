Emerson Royal Milan, il nuovo terzino RACCONTATO da Fonseca: primi minuti contro il Parma? Ecco cosa filtra

Fonseca ha parlato in conferenza stampa per analizzare il prossimo match del Milan contro il Parma. Non dovrebbe partire titolare nella sfida con i gialloblu ma potrebbe avere i primi minuti: il tecnico ha spiegato le differenze tra il brasiliano e Calabria.

EMERSON O CALABRIA «Emerson è più offensivo rispetto a Calabria, può giocare bloccato ma ha una predisposizione diverso rispetto a Calabria»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN