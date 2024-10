Emerson Royal Milan, le parole sul terzino brasiliano stupiscono! Fonseca può sorridere

Emerson Royal Milan, Marcos Cafu, leggenda rossonera, ha elogiato il terzino brasiliano del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto al Festival di Trento, Marcos Cafu, ex Milan e Roma, ha speso bellissime parole per Emerson Royal, terzino destro titolare della squadra di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Emerson Royal è bravissimo, se non fosse un bravissimo giocatore non sarebbe stato acquistato dal Milan. Ha fatto buone cose in Inghilterra ma ora che è al Milan può trovare l’occasione giusta per tornare in Nazionale».