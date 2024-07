Emerson Royal Milan, il Barcellona PIOMBA sul terzino: adesso può cambiare tutto! ULTIME

Emerson Royal Milan, il Barcellona PIOMBA sul terzino: adesso può cambiare tutto! Le ULTIME sul brasiliano

Potrebbe cambiare tutto per Emerson Royal. Nelle ultime ore si è inserito anche il Barcellona nella corsa per il terzino brasiliano, come riportato da Mundo Deportivo.

Se Joao Cancelo non dovesse tornare dal Manchester City, il piano B sarebbe proprio Emerson Royal. Il calciomercato Milan va avanti nella trattiva per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro e vedremo se l’inserimento dei blaugrana potrà cambiare le carte in tavola.