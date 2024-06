Emerson Royal Milan, strappato il sì del terzino! Incontro con l’agente: si vuole chiudere a questa CIFRA. Le ultimissime

Il Milan si muove seriamente per il terzino del Tottenham Emerson Royal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe già dato il suo ok ai rossoneri che hanno incontrato nei giorni scorsi l’entourage del calciatore, Stefano Castagna.

Il calciomercato Milan vorrebbe chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro: l’alternativa rimane sempre Tiago Santos del Lille.