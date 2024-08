Emerson Royal Milan, accoglienza speciale da parte dei rossoneri: sarà presentato a San Siro! Tutti i DETTAGLI sul nuovo colpo rossonero

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, che arriverà a Milano nella giornata di domani e verrà ufficializzato nella giornata di lunedì.

Per lui, come riportato da Di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24, è in programma un benvenuto ancora più speciale. Infatti, il brasiliano, insieme a Pavlovic e Morata, verrà presentato al pubblico di San Siro prima del fischio d’inizio del Trofeo Berlusconi in programma martedì prossimo.