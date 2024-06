Emerson Palmieri Milan, ritorno di fiamma! L’esterno può sbarcare a Milano con questo INCASTRO. Ultime

Emerson Palmieri Milan, ritorno di fiamma! L’esterno può sbarcare a Milano con questo INCASTRO. Gli aggiornamenti

Ritorno di fiamma del calciomercato Milan per Emerson Palmieri. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il club rossonero si è mosso in maniera concreta per l’esterno classe 1994.

Il Diavolo lo segue da tempo ma è complicato un suo arrivo a Milano da vice Theo Hernandez. Questa è una pista certamente più percorribile nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile per il francese.