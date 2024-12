Dybala lascia la Roma? L’argentino riflette, sul piatto un’offerta da capogiro. I dettagli

Dybala riflette sull’addio alla Roma già a gennaio: sul piatto una maxi offerta del Galatasaray. La posizione dei Friedkin

Calciomercato.com ha fatto una panoramica sul futuro di Paulo Dybala, attaccante della Roma accostato in passato anche al calciomercato Milan.

PAROLE – «L’agente di Dybala, Carlos Novel, ha lasciato Istanbul e il Galatasaray per tornare a casa, in Spagna. Adesso è il momento delle riflessioni perché Paulo non ha ancora deciso di lasciare la Roma, un club al quale è molto legato. L’offerta è lì sul tavolo, ma con ogni probabilità verrà analizzata in ogni dettaglio solo a partire dalla prossima settimana. Una notizia certa, anche se può sembrare ai più anche scontata, è che la Roma ha aperto alla cessione di Dybala. I Friedkin desiderano liberarsi di un ingaggio troppo pesante (circa 8 milioni di euro netti all’anno, nda) e di un contratto che si rinnoverebbe automaticamente tra 7 partite fino al 2026. Al Galatasaray però un messaggio è già arrivato forte e chiaro: Paulo non va via gratis, serve un’offerta da almeno 5 milioni di euro. Il Galatasaray offre a Dybala, oltre alla possibilità di giocare sempre al fianco di Osimhen, un contratto biennale da 10 milioni di euro. Una proposta importante e anche la unica, concreta, al momento. Paulo sogna un ritorno in Argentina al Boca Juniors, riflette ancora sulla Roma e prende tempo con il Galatasaray. Per un’altra potenziale telenovela di mercato dopo quella araba della scorsa estate».