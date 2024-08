Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal. I complimenti a Duplantis per l’oro olimpico

Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal come nuovo giocatore del Milan. Tra le varie anche i complimenti a Duplantis per l’oro alle Olimpiadi:

DUPLANTIS – «Complimenti a lui per il record: io non c’entro niente con la maglia, è un tifoso del Milan. E’ un grande rappresentante della Svezia: quando ho smesso io qualcuno doveva portare avanti il lavoro, perché il calcio è morto in Svezia dopo di me..»

LA CONFERENZA INTEGRALE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC