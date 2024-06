Dumfries INFIAMMA il derby con Maignan: «Il gol in Olanda Francia non doveva essere annullato! Io non ostacolavo la sua vista». Le dichiarazioni

Il nerazzurro Dumfries è tornato sul gol annullato all’Olanda contro la Francia a causa della sua posizione che, a detta del Var, ostacolava la vista del rossonero Maignan. Le parole al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Io non ostacolavo la vista di Maignan – ha raccontato l’olandese -, ero di lato. Mi sono anzi fermato (mima il movimento di chi arresta il passo all’improvviso, ndr) perché sapevo di trovarmi oltre all’ultimo difensore francese. Ripeto, il gol non era da annullare. Credo che per lui (Taylor) non sia stata una decisione semplice. Infatti il Var ha impiegato tre minuti per confermarla. Comunque va bene dai, andiamo avanti, però è un peccato perché la vittoria sarebbe stata molto importante per l’Olanda».