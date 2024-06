Dovbyk Milan, la pista si RIACCENDE: l’ultima MOSSA dei rossoneri e le alternative a Zirkzee. La strategia del Diavolo per l’attacco

Continua il momento di stallo nella trattativa tra il calciomercato Milan e Joshua Zirkzee, così i rossoneri riaccendono la pista che potrebbe portare ad Artem Dovbyk. A fare il punto sulla strategia dei rossoneri per l’attacco è Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Zirkzee è il nome su cui il Milan ha puntato per andare a rafforzarsi davanti, c’è già l’ok del ragazzo. La trattativa però sta andando per le lunghe per via delle commissioni. Il Milan sta allargando gli orizzonti e sta riscaldando alcune piste: la prima è Dovbyk, l’altro è Demirovic. Fra le piste c’è anche quella di Depay, in scadenza di contratto. Può essere un colpo a parametro zero a prescindere da Zirkzee».