Dovbyk Milan: PERICOLO dalla Spagna per i rossoneri. Un club è pronto a pagare la clausola per l’ucraino, ULTIME

Dovbyk Milan: PERICOLO dalla Spagna per i rossoneri. Un club è pronto a pagare la clausola rescissoria per l’attaccante ucraino

Come riportato da Nicolò Schira, l’Atletico Madrid è in trattiva per raggiungere un accordo per l’attaccante di Girona Artem Dovbyk, obiettivo anche del calciomercato Milan.

Il blitz di Moncada dei giorni scorsi ha portato ad un accordo per l’ucraino, ma occhio ai Colchoneros ora. Pronto un contratto fino al 2029: c’è una clausola rescissoria di 40 milioni di euro e l’Atleti è disposto a pagarla.