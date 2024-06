Douglas Luiz Milan: l’affare con la Juventus non è ancora chiuso, ecco COSA STA SUCCEDENDO

Douglas Luiz, accostato anche al Milan, sembrava vicinissimo alla Juventus. L’affare però non è ancora chiuso. Ecco perchè

come riportato da Sky Sport manca l’accordo totale con McKennie e siccome è parte integrante della trattativa, questa situazione blocca l’arrivo di Douglas Luiz, le parti sono al lavoro per risolvere prima del 30 giugno, vedremo se alla fine verrà trovato l’accordo con il giocatore per il contratto e per le commissioni