Donnarumma: «Tornare a San Siro è sempre speciale, è stata la mia casa per tanti anni e i tifosi sono stupendi»

Donnarumma in conferenza stampa di presentazione di Italia Francia ha svelato le sue emozioni nel tornare a San Siro dopo gli anni da portiere del Milan.

DONNARUMMA – «Tornare a San Siro è sempre speciale. E’ stata la mia casa per tanti anni, ho tantissimi ricordi, tifosi stupendi che in ogni partita ti fanno sentire il proprio calore. Quando entri a San Siro senti un’atmosfera diversa da altre situazioni, dà un’energia totalmente diversa. Domani ci sarà un’atmosfera incredibile. Se c’è questa atmosfera è anche merito nostro, siamo riusciti a dare emozioni e tirar fuori emozioni a tutti gli italiani. Dobbiamo essere orgogliosi e farli emozionare. A fine partita tutti insieme ci stringeremo insieme in un grande abbraccio».