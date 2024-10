Donnarumma, PIOGGIA DI CRITICHE per l’ex portiere del Milan: posto da TITOLARE a rischio? Le ultimissime notizie sui rossoneri

Gianluigi Donnarumma, ex giocatore del Milan, ha vissuto una notte da incubo con il suo PSG in Champions League contro l’Arsenal. L’ex portiere rossonero, infatti, ha sbagliato in entrambi i gol subiti dai parigini, che sono costati la sconfitta.

L’Équipe, in particolare, mette in dubbio la posizione del numero uno azzurro e sostiene che possa addirittura perdere il posto da titolare. Luis Enrique potrebbe allora chiamare in causa Matveï Safonov o fare affidamento su Tenas.