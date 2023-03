Domenech ha criticato Aouar, obiettivo di mercato tra le varie del Milan, per aver scelto l’Algeria e non la Francia come Nazioale

Domenech ha criticato Aouar, obiettivo di mercato tra le varie del Milan, per aver scelto l’Algeria e non la Francia come Nazioale. Le sue parole riportate da TMW:

«Penso che sia umiliante per l’Algeria che un giocatore scelga di giocarci perché la Francia non lo ha convocato. Non è una scelta libera, fatta col cuore. E non gioca nemmeno a Lione».