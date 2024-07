Diogo Leite Milan: concorrenza dalla Serie A per il difensore! Ma con Fonseca… I dettagli sul calciatore portoghese

Non c’è solo il mercato Milan sulle tracce di Diogo Leite, difensore centrale portoghese in forza all’Union Berlino. Come riferito da Sky Sport, anche il Bologna lo vuole, visto anche l’imminente trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal.

Per ora i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo, ma la situazione potrebbe presto accelerare con l’approdo di Paulo Fonseca a Milano (previsto per domattina alle 10.30). Con il tecnico a stretto contatto con la dirigenza il calciomercato entrerà nel vivo: Fonseca conosce bene Diogo Leite…