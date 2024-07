Diogo Leite Milan: difensore più lontano, la STRATEGIA del club congela il possibile arrivo

Il possibile acquisto di Diogo Leite da parte del Milan è congelato. Il motivo e la strategia rossonera che frena il possibile arrivo

Al momento quella di un nuovo difensore, non è la priorità assoluta per il calciomercato Milan anche se i rossoneri tengono tutte le piste aperte.

Come riportato da Tuttosport, uno dei nomi segnati in rosso dalla dirigenza è quello del portoghese Diogo Leite, centrale che milita in Germania nell’Union Berlino da un paio di stagioni. Al momento si tratta solo di un interessamento e non c’è nessuna trattativa. Questa potrebbe attivarsi nel momento in cui il reparto difensivo rossonero dovesse perdere qualche pezzo in uscita.