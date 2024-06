Diogo Leite Milan, è lui il nome in POLE per la difesa. Affare possibile a queste CONDIZIONI: gli aggiornamenti

È Diogo Leite il primo nome sul taccuino dei dirigenti del Milan per quanto riguarda i possibili rinforzi per la difesa. Il centrale si è messo in mostra in questi ultimi mesi con la maglia dell’Union Berlino.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club tedesco avrebbe già fissato il prezzo per un suo possibile addio. Serviranno almeno 18 milioni di euro per strapparlo all’Union.