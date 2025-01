Dinamo Zagabria Milan, bocciati tutti o quasi in Champions League: solo due sufficienze

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan – Il Corriere della Sera nella disfatta croata salva solamente due calciatori rossoneri

Il Milan cade rovinosamente a Zagabria nell’ultimo turno di Champions League ed Il Corriere della Sera, nelle pagelle del match, ne ha per tutti. In un mare di insufficienze, a partire da mister Sergio Conceicao in giù, solo due elementi sono stati salvati dal quotidiano.

Solamente Pulisic e Chukwueze hanno ricevuto una sufficienza tra tutti gli uomini scesi sul terreno di gioco. L’americano è stato inoltre premiato come “migliore” in campo.