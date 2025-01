Dinamo Zagabria Milan, messaggio per la squadra di Conceicao: «Ha altre priorità»

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan – Arriva un messaggio per i rossoneri. L’ex attaccante ha un pensiero chiaro sulla formazione croata

Nikola Kalinic, ex attaccante del Milan, di vari club di Serie A e della nazionale croata, a La Gazzetta dello Sport ha parlato così della Dinamo Zagabria. Un messaggio che può essere rassicurante per la squadra guidata da Sergio Conceicao?

LE PAROLE – «La Dinamo Zagabria ha qualche difficoltà in più rispetto agli anni passati. La priorità per la squadra di Fabio Cannavaro in questo momento è il campionato»