Diamanti: «Questo è l’allenatore che mi ha dato di più»

Alino Diamanti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, dove parla del suo ritiro al Melburne e del suo futuro. Di seguito le parole:

QUALE ALLENATORE GLI HA LASCIATO DI PIÙ IN CARRIERA – «È difficile fare un nome, tutti avevano pregi e difetti. Ho avuto tantissimo tecnici, Bisoli per me è stato come un fratello maggiore, mi ha fatto capire la differenza tra essere un calciatore e essere una persona che tira calci a un pallone. Poi Pioli a Bologna mi ha formato per la Serie A e mi ha portato in Nazionale, poi dico Prandelli, proprio nell’Italia, che mi ha sempre trattato come un giocatore importante sia per il campo che per lo spogliatoio».

