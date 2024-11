Difesa Milan, De Carolis non ha dubbi: «Il problema del reparto è solo uno. Vi dico quale»

Difesa Milan, Guido De Carolis, noto giornalista, ha commentato le difficoltà difensive del club rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Guido De Carolis ha commentato il momento del Milan, in particolare le difficoltà difensive della squadra di Fonseca:

PAROLE – «Di certo non aiuta cambiare sempre la coppia di centrale, ne puoi avere 2-3 che ruotano ma non di più. Con tante partite puoi avere delle rotazioni, ma secondo me le coppie di difensori centrali dei rossoneri non sono qualitativamente da Milan».