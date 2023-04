Milan, la scaramanzia di Abantuono: «Semifinale? Passa l’Inter»

Diego Abantuono, attore e tifoso del Milan, è convinto che l’Inter approderà in finale di Champions eliminando i rossoneri

Intervistato da Il Giornale, Diego Abatanuono, attore e tifoso del Milan, ha parlato così della prossima semifinale di Champions League contro l’Inter:

«Il Milan ha vinto sette Coppe dei campioni, 14 semifinali… non è una novità. Ha vinto tanto, è un’abitudine, diciamo piuttosto che è stata una coincidenza strana che per un periodo non sia stata ai vertici. Adesso è sempre una soddisfazione fare una semifinale e farla con i cugini è ancora meglio. Anche se partiamo sfavoriti: l’Inter è più forte. Nettamente. Ha una rosa più completa. A parte l’allenatore… Il nostro è tra i più forti, ci godremo la semifinale e poi la finale che sarà Inter-Real Madrid o Manchester City. E la finale la vedrò con gli amici interisti».