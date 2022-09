Dida «Champions League? Il Milan farà meglio dello scorso anno»

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato anche del percorso dei rossoneri nella prossima Champions League

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nelson Dida ha parlato così del percorso del Milan nella prossima Champions League:

«Un anno di esperienza in più tornerà molto utile. Lo scorso anno abbiamo affrontato un girone particolarmente impegnativo e questo ha permesso anche ai più giovani di confrontarsi subito in partite ad alta intensità e di alto livello. Questo Milan ha tutte le carte in regola per arrivare più avanti possibile».