Diao Milan Futuro, Kirovski tenta il COLPO ad effetto per l’attacco! Chi è l’ultimo OBIETTIVO dei rossoneri per la squadra di Bonera

Importante indiscrezione rilanciata da Il Messaggero sul calciomercato del Milan Futuro, secondo cui l’U23 rossonera guidata da Daniele Bonera avrebbe individuato in Assane Diao l’attaccante ideale su cui investire. Il talento 18enne dell’Under 21 spagnola e del Real Betis, con cui ha messo a referto 4 gol in 24 presenze nella passata stagione, è il grande sogno del dirigente Kirovski.

Per il diavolo ci sarà però da battere la concorrenza della Lazio in Italia e soprattutto del Brentford in Premier League.