Di Vaio (ds Bologna) ELOGIA Pobega: «Cercavamo un giocatore come lui, siamo molto contenti. Ecco cosa ci ha colpito»

Di Vaio ELOGIA Pobega: «Cercavamo un giocatore come lui, siamo molto contenti. Ecco cosa ci ha colpito». Le parole del direttore sportivo del Bologna

Marco Di Vaio ha parlato a margine della presentazione di Tommaso Pobega, centrocampista che ha lasciato il Milan in questa sessione di mercato. Di seguito le parole del ds del Bologna:

PAROLE – «Siamo molto contenti che sia arrivato Tommaso. Sapevamo di aver bisogno di un altro centrocampista in vista dei tanti impegni e si è creata l’opportunità di portare Tommaso Pobega qui da noi. Rappresenta un giocatore completo che conosce bene il campionato e le idee dell’allenatore. É già pronto per aiutare la squadra e ha caratteristiche tecniche che corrispondono al profilo perfetto per questo gruppo e questa squadra.

Cercavamo un giocatore così, che riportasse esperienza internazionale e voglia di rimettersi in pista dopo gli ultimi mesi sfortunati. Vogliamo lavorare e crescere insieme per fare un’annata importante per tutti e costruire insieme il futuro. Da parte nostra, un grande in bocca al lupo».