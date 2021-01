Di Stefano su Mandzukic: «Domani partirà dalla panchina per due ragioni»

Di Stefano ha spiegato come Mandzukic non sia pronto per giocare 90 minuti: il croato è uscito malconcio della sfida con l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Di Stefano ha analizzato la situazione relativa a Mario Mandzukic:

«Mandzukic partirà dalla panchina, sia perché ha un piccolo problema alla caviglia e sia perché in generale non avrebbe avuto forse neanche 45 minuti nelle gambe. Arriva da un anno di inattività dal punto di vista del campo e quindi avrà bisogno, soprattutto perché è un giocatore che spende tanto, di una condizione atletica adeguata per essere all’altezza di quello che ha sempre dimostrato qui in Italia».