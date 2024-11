Di Stefano sul Milan: «Vedremo che tipo di stagione farà da qui a Capodanno»

Le parole rilasciate da Peppe Di Stefano ai microfoni del canale Youtube del noto giornalista e tifoso milanista Carlo Pellegatti

PAROLE – «Da qui a Capodanno si capirà che tipo di stagione farà il Milan, sia in campionato che in Champions, dove ha saputo recuperare vincendo a Madrid. Ci sono delle partite un po’ abbordabili, ma anche delle gare complicate come Juve, Atalanta e Roma. Il Milan deve fare il Milan. Secondo me la rosa del Milan è forte ma con delle lacune, e vanno colmate. Il Milan ha necessità in alcuni ruoli, poi le vie del mercato sono particolari e infinite..».