Di Napoli PUNGE: «Vlahovic NON è un top player! La Serie A ha perso TALENTI come Baggio o Inzaghi»

Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha parlato così dei gloriosi attaccanti passati dalla Serie A: queste le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TV Play, Arturo Di Napoli ha espresso il suo pensiero su Dusan Vlahovic della Juve, a secco da quattro partite con i bianconeri. Le dichiarazioni dell’ex attaccante sul numero 9 di Thiago Motta e su gli attaccanti del passato, compresi due ex Milan.

PAROLE – «Dusan Vlahovic non è un top player. Come non reputo Leao un top player. Quando giocavo io c’erano Totti, Del Piero, Roberto Baggio, Inzaghi. Oggi la Serie A ha perso questi talenti, perché manca il coraggio di mettere dentro il giovane».