Di Marzio STREGATO da un rossonero: «Ha già parlato della MENTALITA’ del Milan che deve cambiare!»

Gianluca Di Marzio a Sky dopo Milan Torino.

PAROLE – «I 5 giocatori che sono entrati dalla panchina del Milan, 3 sono inamovibili (Theo, Morata e Reijnders) e poi ci sono Okafor e Musah, arrivati nella rivoluzione dell’estate scorsa e han dimostrato di essere pronti quando chiamati in causa. A dimostrazione di come han lavorato bene nelle settimane. Morata? In campo ha parlato coi fatti, fuori con la mentalità che deve cambiare. Ha lanciato un messaggio ai compagni».