Di Marzio- Niang vicino al Genoa: segnali positivi nelle ultime ore

Di Marzio ha fornito gli aggiornamenti sulla trattativa tra Genoa e Rennes per il ritorno di Niang: passi in avanti quasi decisivi

Secondo Gianluca Di Marzio Niang è ora ad un passo dal ritorno al Genoa: l’esterno ex Milan ha già accettato la destinazione e non vede l’ora di preparare le valigie per il ritorno in Italia.

PRESTITO SECCO – Le due società, Genoa e Rennes, stanno limando gli ultimi dettagli: l’accordo è quello di un prestito secco fino a giugno per permettere all’esterno di giocare con continuità. In estate si farà poi il punto della situazione.