Di Lorenzo RIMANE al Napoli: «Conte ha svolto un ruolo importante nella mia decisione ma…». Le dichiarazioni

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato in conferenza stampa spiegando il motivo della sua scelta di rimanere nel club campano.

PAROLE – «Ha svolto un lavoro importante. Io sono rimasto a Napoli perché voglio restare a Napoli, non sono rimasto per Conte. Poi il mister so che persona è, so come lavora, so che con lui tante dinamiche che sono successe a me e ai miei compagni la scorsa stagione non ci saranno perché è una gestione importante, il mister viene da squadre importanti. Sotto quest’aspetto posso dire di essere rimasto per Conte, ma io sono rimasto a Napoli perché chi mi conosce sa quanto ci tengo a giocare per il Napoli».