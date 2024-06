Di Lorenzo Milan, RETROSCENA nell’incontro tra l’agente e Conte: adesso succederà questa cosa. Le ultimissime

Sportitalia ha svelato alcuni retroscena sull’incontro che c’è stato oggi tra Conte, Manna e l’agente di Di Lorenzo, accostato anche al mercato Milan.

L’allenatore avrebbe fatto capire che “farà la guerra” pur di tenere il difensore (era una delle condizioni per diventare allenatore del Napoli), non gradendo il fatto che possa trasferirsi ad una rivale come la squadra bianconera. Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha invece ribadito che il capitano vuole andare via. Fino al 30 giugno, visto il difensore è impegnato con l’Italia per Euro 2024, ci sarà una sorta di patto di non belligeranza.