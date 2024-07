Di Lorenzo Milan, torna in discussione il FUTURO del terzino! Le ultimissime NOVITÀ sul giocatore che piace ai rossoneri

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Giovanni Di Lorenzo, terzino reduce da un pessimo Europeo con l’Italia e da diversi mesi nel mirino del calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il suo futuro potrebbe tornare nuovamente in discussione nonostante il silenzio degli ultimi giorni potesse fare pensare il contrario. Sono ore di riflessione per il giocatore e per il suo agente Giuffredi.