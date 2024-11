Di Lorenzo: «In Germania brutta esperienza, ma siamo ripartiti da famiglia. Lukaku? Quando incontri grandi calciatori...»

Di Lorenzo alla Rai ha commentato la vittoria dell’Italia contro il Belgio: l’intervista del difensore del Napoli anche su Lukaku

IDENTITA’ DI SQUADRA – «Sì, è giusto, conta di più quello che vogliamo fare noi rispetto agli avversari. Il mister ci chiede di giocare, divertirci e di non avere una posizione fissa in campo, questo interscambio non dà punti di riferimento agli avversari e in questo siamo molto bravi. In Germania è stata un’esperienza brutta ma fa parte del passato, siamo stati bravi a ripartire, si sta creando entusiasmo perché si vede una squadra unita, una famiglia e questa è la cosa più importante».

MARCARE LUKAKU – «Quando incontri questi grandi calciatori devi cercare di limitarli il più possibile e credo che ci siamo riusciti, questo gruppo vuole difendere e attaccare tutti insieme. Dobbiamo rimanere attaccati a questa cosa».

