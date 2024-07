Di Gregorio ALLO SCOPERTO, la confessione dell’ex obiettivo Milan: «Ho scelto la Juventus per questo motivo»

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus ed ex obiettivo del Milan, si è espresso così a proposito del passaggio in bianconero

Conferenza stampa di presentazione per Michele Di Gregorio come nuovo portiere della Juventus. L’ex obiettivo del calciomercato Milan ha spiegato i motivi della scelta di trasferirsi in bianconero.

PERCHÈ HAI SCELTO LA JUVE – «Quando è finito il campionato ho parlato con il direttore Giuntoli e non ho pensato più a nessuna squadra. Ho dato la mia parola e l’ho mantenuta».

LA CONFERENZA STAMPA DI DI GREGORIO CON LA JUVENTUS