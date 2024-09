Di Gennaro BACCHETTA il Milan: «La società DEVE fare una cosa. Con Berlusconi era diverso... »

L’ex calciatore e commentatore sportivo Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla situazione del Milan attuale

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale del Milan durante un intervento a TMW Radio.

LE SUE PAROLE – «Su Theo e Leao è la società che deve prendere in mano la situazione. Con Berlusconi non passava nulla di questo, quello che hanno fatto loro non esiste, è una mancanza di rispetto per i compagni. Poi la risposta sui social non la prendo in considerazione, non ci faccio più caso. E’ un problema di società che deve prendere in mano la situazione».

LA STRATEGIA – «Se al Milan vuoi cambiare strategia, e ci sta, vai su un allenatore che abbia un pedigree diverso da Fonseca. Serve uno con un peso specifico più alto, tra lui e Pioli non vedo questa grande differenza».