Di Canio sicuro sul comportamento di Conceicao verso Calabria: le parole!

Negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato lo scontro tra Calabria e Conceicao dopo la vittoria del Milan sul Parma.

PAROLE – “Sergio non può andare allo scontro fisico così, se non ci fosse stato nessuno sarebbe stato uno scontro. Poi non si può andare a parlare davanti alle telecamere e dire che sono robe di campo. Qui è una cosa grave eh..”.