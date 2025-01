Deschamps, termina la sua era con la nazionale francese! L’annuncio ufficiale. Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

Didier Deschamps non sarà più il commissario tecnico della nazionale francese, e di conseguenza anche quello di tre calciatori del Milan come Theo Hernandez, Fofana e Maignan. L’ex Juventus ha dato a sorpresa il suo addio alla nazionale, affidando l’annuncio ad una intervista concessa a TF1.

L’ANNUNCIO DI DESCHAMPS – «Ho fatto il mio tempo. Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma il mio percorso si fermerà lì, prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è molto chiaro. Ho servito la Nazionale sempre con lo stesso desiderio e passione per mantenerla ai massimi livelli. Quando una cosa è bella non vuoi che si fermi mai, ma nella vita bisogna saper dire stop. C’è vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bello».