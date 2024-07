Deschamps risponde alle CRITICHE: «Giroud? Devo fare delle scelte, dipende da..»

Deschamps intervenuto in conferenza in vista di Spagna Francia ha risposto così alle critiche per il mancato utilizzo di Giroud

LE PAROLE – «Comunque è tornato tre volte. Devo fare delle scelte. Non è stato più efficiente degli altri nelle tre partite in cui è entrato. Tutto dipende dalle situazioni della partita, in relazione all’avversario. Non è avendo solo attaccanti che saremo efficaci. Abbiamo le possibilità, dobbiamo essere più efficienti»