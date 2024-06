Deschamps: «Theo non ha più lo stesso entusiasmo. Maignan? Stagione condizionata da un episodio»

Deschamps: «Theo Hernandez non ha più lo stesso entusiasmo della stagione dello Scudetto. Maignan? Stagione condizionata da un episodio»

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni riguardanti anche dei calciatori del Milan.

GIROUD E THURAM – «Marcus è reduce da una bella stagione con l’Inter e può giocare in ogni posizione dell’attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può esserne l’erede in Nazionale. E anche se Giroud è all’ultimo Europeo, è importante poter contare sulla sua esperienza»

THEO HERNANDEZ E MAIGNAN – «Mike è stato ferito dall’episodio di Udine. Il fattore mentale può avere ripercussioni sul piano fisico, ma l’anno scorso è stato straordinario e non credo che ci sia nulla da preoccuparsi. In Theo invece non lo vedo con lo stesso entusiasmo della stagione quando vinse lo scudetto»