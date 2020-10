Derby, Perisic esce zoppicante in Nazionale: Conte in apprensione

Derby, Perisic ha subito un colpo nella partita Croazia – Francia ed è uscito dal campo zoppicante, apprensione in casa Inter in ottica Milan

Ivan Perisic ha subito un colpo al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare il campo nella partita contro la Francia, in apprensione Antonio Conte in vista della partita di sabato contro il Milan.

Situazione già molto complicata tra le fila nerazzurre per i casi di Covid che hanno colpito maggiormente il reparto difensivo ma anche Ashley Young, che non potrà sostiuire il croato in caso di forfait. Potrebbe esserci quindi una chance per il nuovo arrivato Matteo Darmian che può giocare sia a sinistra che a destra.