Inter Milan, ecco come si PREPARA la città: la SITUAZIONE dei ROSSONERI

L’attesa per il derby di Milano tra Milan e Inter si fa sentire, nonostante la vicinanza di importanti impegni di campionato e Champions League per entrambe le squadre. La città è già in fermento per la sfida del 22 settembre, come sottolinea “Il Quotidiano Sportivo” in prima pagina.

Nel frattempo, il futuro dello stadio di San Siro è al centro di un incontro tra le delegazioni di Milan e Inter e il sindaco Sala, previsto per questa mattina a Palazzo Marino.